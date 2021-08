Traffico Roma del 03-08-2021 ore 17:00 (Di martedì 3 agosto 2021) Luceverde Roma mai provati dalla redazione Buon pomeriggio circolazione è regolare sulla rete viaria cittadina tutto regolare anche sulla Cassia bis Veientana già appena lizzata da lavori in corso che ha provocato incolonnamenti Tre via della Giustiniana lucida per Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo ora non ci sono più problemi anche sul Raccordo Anulare al momento non si evidenziano particolari impedimenti abbiamo rallentamenti di lieve entità carreggiata esterna tra l’uscita Ardeatine lo svincolo Appia in direzione Casilina la polizia locale ci sia un incidente all’Euro sulla Cristoforo Colombo poco dopo l’obelisco in direzione di Ostia si tratta di un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021) Luceverdemai provati dalla redazione Buon pomeriggio circolazione è regolare sulla rete viaria cittadina tutto regolare anche sulla Cassia bis Veientana già appena lizzata da lavori in corso che ha provocato incolonnamenti Tre via della Giustiniana lucida per Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo ora non ci sono più problemi anche sul Raccordo Anulare al momento non si evidenziano particolari impedimenti abbiamo rallentamenti di lieve entità carreggiata esterna tra l’uscita Ardeatine lo svincolo Appia in direzione Casilina la polizia locale ci sia un incidente all’Euro sulla Cristoforo Colombo poco dopo l’obelisco in direzione di Ostia si tratta di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Porto di Salerno, droga per finanziare la Jihad: due arresti (I NOMI) La Guardia di Finanza di Salerno e il Gico di Napoli hanno arrestato per traffico internazionale di droga Alberto Eros Amato ( 45 anni , titolare di una società di servizi ...casa circondariale di Roma/...

Traffico Roma del 03 - 08 - 2021 ore 14:30 Luceverde Roma trovati dalla redazione non molte le novità non molto anche il traffico registrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare qualche problema sulla Cassia ...

Traffico Roma del 03-08-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, da lunedì 9 agosto nuova linea 713: collegamento strategico con la Roma-Fiumicino Roma – Da lunedì 9 agosto sarà attiva la nuova linea bus circolare 713 nel quadrante sud-ovest di Roma. E‘ un collegamento fortemente richiesto dal territorio che metterà in connessione via Portuense, ...

Roma, l’aeroporto di Fiumicino riapre il Terminal 1 Le buone notizie però sono dietro l'angolo perché il buono andamento di questa prima parte d'estate ha indotto Aeroporti di Roma a riaprire il Terminal 1 di Fiumicino a partire dalla prima metà di ago ...

