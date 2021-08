Sonia Bruganelli posta una foto e il web si rivolta “Ti devi vergognare”

(Di martedì 3 agosto 2021)non ha pace e, pare, anche che non ne voglia. Perché ogni sua, ogni suo post pare una provocazione verso chi non aspetta altro che criticarla. E lei, incurante delle reazioni che provoca quasi sempre di odio nei suoi confronti, continua con la stessa linea di condotta non facendo mai un passo indietro, anzi, tutt’al più, uno sempre più avanti. E se non bastavaredi gioielli favolosi, di resort di lusso e di aerei privati, con l’ultimasi è davvero superata. Lata da...

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Al suo fianco, in veste di opinioniste, ci saranno Adriana Volpe , concorrente del GF Vip 4 e recente presentatrice di Ogni Mattina, e, moglie di Paolo Bonolis, attualmente alla ...Clamorosa e incontenibile. Già, la moglie di Paolo Bonolis torna a far parlare di sé e a far discutere. Il tutto, ovviamente, per una foto postata sui social, su Instagram. Uno scatto che come al solito fa ...Sonia Bruganelli non ha pace e, pare, anche che non ne voglia. Perché ogni sua foto, ogni suo post pare una provocazione verso chi non aspetta altro che criticarla. E lei, incurante delle reazioni che ...In un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini svela perché nel cast del GF Vip 6 non vuole influencer ...