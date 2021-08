Positivo al Covid, per salire sull’aereo si traveste da donna, indossa il niqab e dice di essere la moglie (Di martedì 3 agosto 2021) Ci mancavano anche i “furbetti” del coronavirus. Pur di sfuggire ai controlli, ci si arriva persino a mascherarsi. E a dare l’identità di un parente stretto. Un indonesiano Positivo al Covid ora rischia l’arresto dopo essersi travestito da donna. Ha indossato il niqab integrale e ha finto di essere sua moglie esibendo i documenti della consorte. In questo modo ha cercato di imbarcarsi su un aereo a Giacarta. Lo riferisce la Cnn. Positivo al Covid su un aereo Citilink Le autorità hanno pubblicamente identificato l’uomo, fornendone le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) Ci mancavano anche i “furbetti” del coronavirus. Pur di sfuggire ai controlli, ci si arriva persino a mascherarsi. E a dare l’identità di un parente stretto. Un indonesianoalora rischia l’arresto dopo essersi travestito da. Hato ilintegrale e ha finto disuaesibendo i documenti della consorte. In questo modo ha cercato di imbarcarsi su un aereo a Giacarta. Lo riferisce la Cnn.alsu un aereo Citilink Le autorità hanno pubblicamente identificato l’uomo, fornendone le ...

