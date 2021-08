La banda musicale Setaccioli di Tarquinia torna ad esibirsi in pubblico

(Di martedì 3 agosto 2021) LaG.diadindopo oltre un anno di fermo dovuto all’emergenza da Covid-19. L’uscita sarà accompagnata dalla caratteristica sfilata delle baby majorettes, esibizione anche questa che mancava sulla scena da molto tempo.L’appuntamento è previsto per il 4 Agosto, dalle ore 21:30, presso il centro residenziale di Marina Velca Voltunna. Il Presidente Lorenzo Ciorba, nel commentare l’attesissima esibizione, ha espresso grande entusiasmo. Ha dichiarato: “Per noi di Marina Velca ospitare lae le ...

Advertising

BrassWeb : RT @ferrugianola: Sono stato una sola volta nell’#Arena di #Verona. Ci sono andato con la Banda Musicale del mio paese. - HistoryInbooks : RT @ferrugianola: Sono stato una sola volta nell’#Arena di #Verona. Ci sono andato con la Banda Musicale del mio paese. - BuyCoolTShirts : RT @ferrugianola: Sono stato una sola volta nell’#Arena di #Verona. Ci sono andato con la Banda Musicale del mio paese. - literatureposts : RT @ferrugianola: Sono stato una sola volta nell’#Arena di #Verona. Ci sono andato con la Banda Musicale del mio paese. - ferrugianola : Sono stato una sola volta nell’#Arena di #Verona. Ci sono andato con la Banda Musicale del mio paese.… -

Ultime Notizie dalla rete : banda musicale

TargatoCn.it

Da qualche anno è uno dei pilastri di Bandafaber , il gruppodiretto da Francesco Andreoli, che sta riscuotendo grande successo non solo a Brescia. Ugo, che abita a Vighizzolo, è un ...Lade Lu Mbroia, ha all'attivo vari concerti e la registrazione del CD "Viva il Re!" del ... Egli ha sviluppato un inconfondibile stilee letterario che è solamente suo, abbinando la ...La banda musicale G. Setaccioli di Tarquinia torna ad esibirsi in pubblico dopo oltre un anno di fermo dovuto all’emergenza da Covid-19. L’uscita sarà accompagnata dalla caratteristica sfilata delle ...Parte domani a Trepuzzi, il festival Bande a Sud, giunto alla sua nona edizione, ritorna ad essere una delle culle italiane più importanti per il mondo della banda.