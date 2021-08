Inter, si ragiona sull’eventuale post Lukaku: due le idee dei nerazzurri (Di martedì 3 agosto 2021) Inter, si ragiona sull’eventuale post Lukaku, sul quale è forte il pressing del Chelsea: due le idee dei nerazzurri Il Chelsea sembra fare sul serio per Romelu Lukaku: nelle prossime ore è atteso un rilancio da parte dei Blues che potrebbero arrivare ad offrire anche 120 milioni di euro più eventuali contropartite tecniche. Un’offerta che l’Inter starebbe prendendo in considerazione e che spinge inevitabilmente la dirigenza nerazzurra a valutare eventuali alternative al belga. In tal senso piacciono Zapata dell’Atalanta e Correa della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021), si, sul quale è forte il pressing del Chelsea: due ledeiIl Chelsea sembra fare sul serio per Romelu: nelle prossime ore è atteso un rilancio da parte dei Blues che potrebbero arrivare ad offrire anche 120 milioni di euro più eventuali contropartite tecniche. Un’offerta che l’starebbe prendendo in considerazione e che spinge inevitabilmente la dirigenza nerazzurra a valutare eventuali alternative al belga. In tal senso piacciono Zapata dell’Atalanta e Correa della ...

