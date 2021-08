Intel | il Governo Italiano candida Mirafiori per la fabbrica di chip “l’area sarebbe ideale” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 3 agosto 2021) Sembra chestia valutando dove investire per creare una nuovadi, per questo il”.. In queste settimane l’amministratore delegato diPat Gelsinger sta girando l’Europa alla ricerca di un’area idonea per la creazione di una nuovadidel colosso della tecnologia americano. Parlando della roadmap fino al 2025,ha ribadito l’intenzione di costruire diversi ...

'L'incontro odierno al Ministero dello Sviluppo economico conferma l'attenzione del Governo per lo sviluppo sociale, occupazionale ed economico di Torino e del Piemonte. E' ora necessario che agli annunci seguano atti concreti, concertati anche con gli enti locali territoriali, il ...Risposte positive dall'incontro tra il presidente della Regione Cirio, la sindaca Appendino e il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti ...In particolare ha sottolineato che Mirafiori soddisfa tutti i requisiti, ma ha anche specificato che Torino non è l'unica candidata. Il Governo, ..