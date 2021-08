Il pilastro Juantorena dice addio all’Italvolley in lacrime | «Mi dispiace | non ce l’ho fatta» E nomina suo erede Michieletto

(Di martedì 3 agosto 2021) «Mitanto, Italia. Non ce». Così, Osmanyalla maglia azzurra dopo la sconfitta contro l’Argentina nei quarti di finale del torneo di Tokyo 2020. «Fa malissimo finire questa bellissima avventura così, con una sconfitta! Ci ho messo sempre il cuore ogni volta che indossavo questa maglia. È stato un onore vestire questi colori, ma è arrivato il momento di direalla maglia azzurra! Un grazie enorme a tutti i miei compagni, allo staff e anche alla federazione italiana di Volley! Sarò sempre grato per questa occasione che mi avete ...

