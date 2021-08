Grande Fratello Vip: arriva un concorrente da Temptation Island (Di martedì 3 agosto 2021) Il Grande Fratello Vip comincia a fare la spesa per settembre. Il programma di Signorini potrebbe “acquistare” da Temptation Island. Temptation Island e Grande Fratello VipC’è Grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’ultima infatti ha fatto registrare ascolti decisamente importanti e soprattutto è durata tantissimo. Proprio per questo Alfonso Signorini sta cercando di comporre un cast importante che possa dare nuova linfa al programma. Tra i nomi più caldi del ... Leggi su chenews (Di martedì 3 agosto 2021) IlVip comincia a fare la spesa per settembre. Il programma di Signorini potrebbe “acquistare” daVipC’èattesa per la nuova edizione delVip. L’ultima infatti ha fatto registrare ascolti decisamente importanti e soprattutto è durata tantissimo. Proprio per questo Alfonso Signorini sta cercando di comporre un cast importante che possa dare nuova linfa al programma. Tra i nomi più caldi del ...

lisa27602439 : RT @GermaniLoredana: Questo è il quadro che dovrebbero appendere al gfvip6 è stato il momento più emozionante, sensuale e travolgente di tu… - mitwPacoMentar : RT @saarxxx8: per me la storia del grande fratello è stata e sarà solo:Dayane Mello,Rosalinda Cannavò,Pierpaolo Pretelli,Giulia Salemi,Tomm… - jobwithinternet : RT @lettore72: @ArmoniosiAccent Uomini e Donne, Grande Fratello, Influencers…. Fine della leva obbligatoria, leggi garantiste ed impunità…… - Gaetana21424492 : RT @BenedettaFrucci: Perfino la Lega con Ostellari spinge per trattare in agosto il ddlZan. E si chiede cosa stia aspettando il Pd. Ve lo d… - nikyconlak : RT @saarxxx8: per me la storia del grande fratello è stata e sarà solo:Dayane Mello,Rosalinda Cannavò,Pierpaolo Pretelli,Giulia Salemi,Tomm… -