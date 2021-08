Giustizia: la Camera approva la riforma del processo penale targata Marta Cartabia, il testo passa al Senato (Di martedì 3 agosto 2021) La riforma del processo penale targata Cartabia è stata approvata dalla Camera con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. È questo l’esito del voto finale sul testo della riforma della Giustizia su cui, la notte scorsa, il Governo. Draghi, dopo l’accordo in maggioranza arrivato a margine di una lunga mediazione, ha incassato la doppia fiducia sui due articoli. Giustizia: la Camera approva la riforma Cartabia L’Aula della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021) Ladelè statata dallacon 396 sì, 57 no e 3 astenuti. È questo l’esito del voto finale suldelladellasu cui, la notte scorsa, il Governo. Draghi, dopo l’accordo in maggioranza arrivato a margine di una lunga mediazione, ha incassato la doppia fiducia sui due articoli.: lalaL’Aula della ...

Piu_Europa : Domani in commissione Giustizia Camera si vota il testo unificato su coltivazione domestica #cannabis e depenalizza… - fattoquotidiano : SÌ ALLA RIFORMA CARTABIA Il governo Draghi ha incassato rispettivamente 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina… - Montecitorio : 396 voti favorevoli, 57 contrari, 3 astenuti. La Camera approva in prima lettura il disegno di legge di delega al G… - SkyTG24 : Riforma Giustizia, ok della Camera con 396 sì. Ora il testo passa al Senato - mariagrazialeg2 : RT @serebellardinel: Abbiamo alzato le barricate contro #Cartabia? SI'! Siamo stati gli unici?Orgogliosamente sì! È nel nostro dna essere i… -