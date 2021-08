Giustizia, la Camera approva la riforma del processo penale: 396 i voti a favore (Di martedì 3 agosto 2021) Arriva il via libera della Camera alla riforma del processo penale con 396 voti a favore, 57 contrari e 3 astenuti: il progetto proposto dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, passa così all’esame del Senato, dopo la doppia fiducia consecutiva arrivata nella notte alla Camera. favorevoli tutte le forze di maggioranza, contrari Fratelli d’Italia e L’Alternativa c’è. Il voto ha visto ricompattarsi il Movimento 5 stelle in cui solo 24 ore prima si erano fatte notare un quarto delle defezioni e una certa dissonanza dal gruppo. L’iter ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Arriva il via libera dellaalladelcon 396, 57 contrari e 3 astenuti: il progetto proposto dalla ministra della, Marta Cartabia, passa così all’esame del Senato, dopo la doppia fiducia consecutiva arrivata nella notte allavoli tutte le forze di maggioranza, contrari Fratelli d’Italia e L’Alternativa c’è. Il voto ha visto ricompattarsi il Movimento 5 stelle in cui solo 24 ore prima si erano fatte notare un quarto delle defezioni e una certa dissonanza dal gruppo. L’iter ...

