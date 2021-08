Fiorentina-Espanyol, la partita di commemorazione per Davide Astori e Daniel Jarque (Di martedì 3 agosto 2021) La Fiorentina tramite il proprio sito, ha confermato la partecipazione della propria prima squadra maschile al torneo internazionale ‘Unbeatables Cup‘ previsto per sabato 7 agosto contro l’Espanyol. Sarà la prima uscita stagionale ufficiale dei Viola guidati da Italiano ma non solo: sarà di fatti un match dal grande significato commerativo per ricordare i due capitani Davide Astori e Daniel Jarque, entrambi scomparsi in circostanze analoghe. Questa la nota del club gigliato: “L´UNBEATABLES CUP prende il nome dall’ Associazione UNBEATABLES, che da anni sostiene la ricerca sulle ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Latramite il proprio sito, ha confermato la partecipazione della propria prima squadra maschile al torneo internazionale ‘Unbeatables Cup‘ previsto per sabato 7 agosto contro l’. Sarà la prima uscita stagionale ufficiale dei Viola guidati da Italiano ma non solo: sarà di fatti un match dal grande significato commerativo per ricordare i due capitani, entrambi scomparsi in circostanze analoghe. Questa la nota del club gigliato: “L´UNBEATABLES CUP prende il nome dall’ Associazione UNBEATABLES, che da anni sostiene la ricerca sulle ...

