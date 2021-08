Elezioni 2021 | si vota il 3 e 4 ottobre | ecco i comuni salernitani coinvolti

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - SkyTG24 : Napoli, Hugo Maradona si candiderà alle elezioni amministrative - SkyTG24 : Elezioni a Milano, Salvini: “Capolista? Se serve mi candido” - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci il 17 e 18 ottobre #ANSA - veratto_A : RT @_cieloitalia: 3 agosto 2021 Dichiarazione di Trump. Il capitano dell'intelligence dell'esercito, Seth Keshel, ha appena pubblicato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2021

Come si legge nel decreto, lesi svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I Comuni ...Lesi svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I comuni coinvolti saranno 1.162, tra ...Il fratello di Diego Armando Maradona Hugo ha presentato la sua candidatura. Dovrà però prima diventare cittadino italiano.Il nuovo decreto del Viminale fissa le date delle elezioni amministrative a domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con ballottaggi il 17 e il 18 ottobre.