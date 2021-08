eFootball al lancio sarà praticamente una demo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 3 agosto 2021) Come ormai tutti i fan dei calcistici e non solo sapranno, PES 2022un gioco molto diverso a partire dal fatto di non essere un PES.è la nuova incarnazione del calcistico di Konami, un cambio di rotta che inevitabilmente dovrà cercare di convincere diversi fan di vecchia data che hanno storto il naso di fronte alla nuova forma del franchise. Il gioco ha già una roadmap e sappiamo che avrà modalità single-player importanti come la Master League vendute come DLC in aggiunta a una formula base completamente free-to-play. Il debutto del gioco è atteso a inizio autunno di quest'anno ma cosa possiamo aspettarci da questa prima versione ...