È troppo presto per decretare la fine dello Stato-nazione (Di martedì 3 agosto 2021) Le sfide globali come il cambiamento climatico, la pandemia, ma anche le migrazioni o la ricerca di materie prime sono sempre più difficili da affrontare con gli strumenti tipici degli Stati-nazione: sfuggono alle dinamiche e alle risposte della politica interna di ciascun Paese. Ma la soluzione a quei problemi non necessariamente può essere ricercata in organismi sovranazionali. Il politologo Francis Fukuyama, autore del celebre saggio “La fine della storia” (1989), di recente ha detto che «ci sono due ragioni per cui lo Stato-nazione rimane importante: la prima riguarda l’uso della forza, di cui lo Stato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) Le sfide globali come il cambiamento climatico, la pandemia, ma anche le migrazioni o la ricerca di materie prime sono sempre più difficili da affrontare con gli strumenti tipici degli Stati-: sfuggono alle dinamiche e alle risposte della politica interna di ciascun Paese. Ma la soluzione a quei problemi non necessariamente può essere ricercata in organismi sovranazionali. Il politologo Francis Fukuyama, autore del celebre saggio “Ladella storia” (1989), di recente ha detto che «ci sono due ragioni per cui lorimane importante: la prima riguarda l’uso della forza, di cui lo...

Ultime Notizie dalla rete : troppo presto Giuliano Scabia girovagante e poetico Presto anche in coloro che, anche se si definiscono rivoluzionari, portano in realtà gli stessi ... Dice di avere in biblioteca tutti i libri di quell'epoca e di chiedersi se non siano troppo soggettivi.

Antropocene, Mediterraneo e giardini ...nome alle Dolomiti alpine) dovette rinunciare ad approdarvi a causa delle alte onde che da troppo ... nudisti scapestrati e variegati sessantottini, e diventando ben presto meta di vacanze facoltose, ...

Quarant'anni fa il titolo di Marco Lucchinelli: “Ho smesso troppo presto” Moto.it Biden riesce a fare più confusione di Trump sul Covid-19 e i vaccini Biden spaccia fake news in libertà, mentre gli "esperti" americani fanno terrorismo su Covid-19 e vaccini. Sono due facce dello stesso errore ...

Se i no-vax sfidano Biden Anche l'America è nei guai con la nuova ondata di contagi, in particolare la variante Delta, che si rafforza mentre il traguardo dell'immunità di gregge non è stato raggiunto. Joe Biden viene accusato ...

