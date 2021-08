Droga. Sequestrate eroina e due grosse piante di marijuana (Di martedì 3 agosto 2021) Due importanti operazioni antiDroga del personale della Squadra Mobile hanno portato all’arresto di un pluripregiudicato tarantino di 52 anni che aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio ed al ritrovamento di due grosse piante di marijuana.In via D’Alò Alfieri, i Falchi hanno notato un inconsueto movimento di tossicodipendenti ed hanno deciso di approfondire l’attività di indagine sospettando di trovarsi in presenza di una fiorente piazza di spaccio. Nei difficili momenti di osservazione, considerata la conformazione di quella zona fatta di strada strette e sempre controllate da vedette, gli agenti hanno ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 3 agosto 2021) Due importanti operazioni antidel personale della Squadra Mobile hanno portato all’arresto di un pluripregiudicato tarantino di 52 anni che aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio ed al ritrovamento di duedi.In via D’Alò Alfieri, i Falchi hanno notato un inconsueto movimento di tossicodipendenti ed hanno deciso di approfondire l’attività di indagine sospettando di trovarsi in presenza di una fiorente piazza di spaccio. Nei difficili momenti di osservazione, considerata la conformazione di quella zona fatta di strada strette e sempre controllate da vedette, gli agenti hanno ...

Advertising

tvsvizzera : Un 45enne italiano residente in Svizzera è stato arrestato in Italia a causa del suo coinvolgimento in un traffico… - elenaricci1491 : Controlli antidroga della polizia - TarantiniTime : Controlli antidroga della polizia - glooit : La droga dei terroristi arabi passava per Salerno: 2 arresti, sequestrate tonnellate di captagon leggi su Gloo… - infoitinterno : Giarre, oltre 70 chili di droga tra i loculi del cimitero. Sequestrate marijuana, hashish e cocaina. Due arresti. -