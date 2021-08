Corso di lingua e cultura friulana (Di martedì 3 agosto 2021) Come ogni anno, il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (CIRF) dell’Università degli Studi di Udine organizza un per gli studenti dell’Ateneo e per tutti i giovani interessati a conoscere meglio la ricchezza della nostra terra, sia a livello linguistico, sia per quanto riguarda la storia, le tradizioni e il territorio. Si comincerà con la prima lezione il 30 agosto 2021, proseguendo poi ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, sino al 20 settembre, per un totale di 20 ore. Il Corso si terrà in presenza, nella Sala Gusmani di Palazzo Antonini (via Petracco 8, ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 agosto 2021) Come ogni anno, il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo dellae delladel Friuli (CIRF) dell’Università degli Studi di Udine organizza un per gli studenti dell’Ateneo e per tutti i giovani interessati a conoscere meglio la ricchezza della nostra terra, sia a livello linguistico, sia per quanto riguarda la storia, le tradizioni e il territorio. Si comincerà con la prima lezione il 30 agosto 2021, proseguendo poi ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, sino al 20 settembre, per un totale di 20 ore. Ilsi terrà in presenza, nella Sala Gusmani di Palazzo Antonini (via Petracco 8, ...

Advertising

davidegrandi63 : @emmevilla Casi: 1: ragazza ORA norvegese, dopo aver rinunciato all'italia per le lungaggini della pratica In Norve… - OroGrenz : RT @amicimissio: - arsnstslullabye : @magicgguk_ che meraviglia la sapienza ci stavo pensandk anche io ma con abbastanza paura posso dire IWHJWJWJW com… - effe_news : Corso di lingua e cultura friulana per giovani - RomSpanta : @italy983 @emmevilla -dimostrare la padronanza della lingua italiana tramite un documento che accerti la cosa ad es… -

Ultime Notizie dalla rete : Corso lingua Coronavirus Covid - 19: Nas, 95 siti oscurati nel contrasto al cybercrime farmaceutico Nel corso dell'ultima operazione svolta tra i mesi di giugno e luglio, i militari del Reparto ... sui quali venivano promosse e offerte, anche in lingua italiana, varie tipologie di medicinali ...

Costa Crociere assume 120 persone, ecco come candidarsi ... variano a seconda dei profili ma per tutti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e ... Per l'estate in corso, infatti, la compagnia italiana opererà con quattro navi, due nel ...

Uniud insegna il friulano ai zovins Udine Today Con “NormaL English”, imparare l’inglese è un gioco Imparare l’inglese non è mai stato così veloce, divertente e fantastico. Parola di Norma Cerletti, la 29enne di Inveruno (MI) che dal 15 giugno è nelle librerie con “NormaL English” (proprio così con ...

Food Safety and Food Risk Management, i primi laureati a Parma via depositphotos.com (Rinnovabili.it) – I primi laureati in Food Safety and Food Risk Management sono arrivati al traguardo. Il corso di laurea magistrale internazionale è inc ...

Neldell'ultima operazione svolta tra i mesi di giugno e luglio, i militari del Reparto ... sui quali venivano promosse e offerte, anche initaliana, varie tipologie di medicinali ...... variano a seconda dei profili ma per tutti è richiesta una buona conoscenza dellainglese e ... Per l'estate in, infatti, la compagnia italiana opererà con quattro navi, due nel ...Imparare l’inglese non è mai stato così veloce, divertente e fantastico. Parola di Norma Cerletti, la 29enne di Inveruno (MI) che dal 15 giugno è nelle librerie con “NormaL English” (proprio così con ...via depositphotos.com (Rinnovabili.it) – I primi laureati in Food Safety and Food Risk Management sono arrivati al traguardo. Il corso di laurea magistrale internazionale è inc ...