Attacco hacker a Regione Lazio | “due ipotesi di propagazione del virus”

(Di martedì 3 agosto 2021) L’alla? “Un serio indice della debolezza delle infrastrutture It, non solo delle Pubblica Amministrazione ma in generale di tutte le grandi organizzazioni”: questo il commento di Nicola Mugnato co-founder di Gyala, la startup italiana che progetta sistemi di cybersecurity made in Italy, sul cyberche nei giorni scorsi ha colpito il portale per le vaccinazioni del. “Ad oggi non è possibile fare delle valutazioni senza avere informazioni certe su quello che è accaduto; non siamo infatti in grado di dire quale sia stato il veicolo di ...

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - BentivogliMarco : le fesserie scritte sull attacco hacker alla #RegioneLazio superano i 100 petabyte. - Gomblotto3 : RT @ComitatoCentra1: Attacco hacker alla regione Lazio è stato definito un atto terroristico. Chiudere il Forlanini e altri 15 ospedali in… - Gomblotto3 : RT @ImolaOggi: ??Attacco hacker alla Regione Lazio, l'esperto Ghioni: 'Ma quale terrorismo? E' la disattenzione di un dipendente. E' un malw… -

Un ransomware blocca da più 24 ore i sistemi del centro elaborazione dati. In corso indagini di polizia postale, Procura e 007 Un'alla regione Lazio sta tenendo sotto scacco tutto il sistema che gestisce l'intera struttura informatica. Appena si sono accorti del problema, per evitare il proliferare dell'e ...L'alla Regione Lazio? "Un serio indice della debolezza delle infrastrutture It, non solo delle Pubblica Amministrazione ma in generale di tutte le grandi organizzazioni": questo il ...Un’attacco hacker alla regione Lazio sta tenendo sotto scacco tutto il sistema che gestisce l’intera struttura informatica. Appena si sono accorti del problema, per evitare il proliferare dell’attacco ...I crimini sul web sono in continua crescita, ogni giorno in Italia vengono registrati circa 600 reati commessi on line. Quali sono i reati informatici?