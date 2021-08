Antonio Pennacchi | chi era il ‘fasciocomunista’ che trionfò allo Strega

Advertising

RaiCultura : Addio a Antonio Pennacchi. Lo scrittore, Premio Strega 2010, ci ha lasciato all'età di 71 anni. #AntonioPennacchi - Radio3tweet : C’è tutto il bene e tutto il male del mondo in ognuno di noi, scriveva, e la storia ci insegna a governarli. Ci ha… - OfficialASRoma : L’#ASRoma si unisce al dolore per la scomparsa dello scrittore Antonio Pennacchi, grande tifoso giallorosso, e si s… - asmario1927 : RT @ilRomanistaweb: È morto Antonio Pennacchi. È stato un grande scrittore. Un grandissimo romanista - Stegallio8 : RT @ProfCampagna: Il mondo culturale italiano piange la scomparsa di Antonio #Pennacchi. Aveva 71 anni. Indimenticabile il suo capolavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Pennacchi

Lo scrittore è morto nella sua casa di Latina, all'età di 71 anni Lo scrittore, vincitore del Premio Strega nel 2010 con "Canale Mussolini" (Mondadori), è morto oggi pomeriggio, poco dopo le 18, a causa di un malore improvviso, nella sua casa di Latina. Aveva ...Il mondo della cultura italiana è in lutto per la morte dello scrittore: vinse il Premio Strega del 2010 con 'Canale Mussolini'. Ribattezzato per questa opera lo scrittore 'fasciocomunista', il 71enneè stato stroncato da un malore che lo ha ...Antonio Pennacchi si spegne a 71 anni. Ai posteri restano le parole della sua penna; le frasi più belle ne onorano il ricordo.