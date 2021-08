Ad un passo dalla zona gialla, la Sardegna presto potrebbe cambiare colore (Di martedì 3 agosto 2021) La Sardegna potrebbe essere la prima regione a finire in zona gialla. I tanti turisti che hanno invaso l’isola per le vacanze hanno fatto salire il tasso di contagio e anche le terapie intensive iniziano a dare segni di maggior preoccupazione. Le terapie intensive sono aumentate del +1% rispetto a ieri, arrivando oggi 3 agosto al 10%, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 agosto 2021) Laessere la prima regione a finire in. I tanti turisti che hanno invaso l’isola per le vacanze hanno fatto salire il tasso di contagio e anche le terapie intensive iniziano a dare segni di maggior preoccupazione. Le terapie intensive sono aumentate del +1% rispetto a ieri, arrivando oggi 3 agosto al 10%, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

romeoagresti : #KaioJorge è a un passo dalla #Juventus // Kaio Jorge is one step away from joining Juventus ?????? ??… - Photogr77781909 : @ildongoli Sarà che vivendo ad un passo dalla campagna è più semplice conservare certe 'spensieratezze' . E no, non… - Staticocinetico : @ovunqueproteggi Non so quanto faccia apposta e quanto ci creda. Ma sono d’accordo che aono dei criminali. Ecco anc… - Gabriel64156596 : @fanpage Wow che giornalisti.... Neanche un piccolissimo accenno al fatto che questa tizia, a 39 anni pare ad un pa… - Ioballodasola : RT @mrcatalano58: 'Quando dalla vergogna e dell'orgoglio Avremo lavate queste nostre parole. Quando ci fiorirà nella luce del sole Quel p… -