Activision Blizzard | Overwatch e Call of Duty perdono uno sponsor per la causa per molestie sessuali e discriminazione

Asgard_Hydra : Activision Blizzard sta perdendo alcuni sponsor della Overwatch League per colpa della causa legale -… - GamingToday4 : Activision Blizzard sta perdendo alcuni sponsor della Overwatch League per colpa della causa legale - misteruplay2016 : Blizzard da potenza dei videogiochi a uno dei tanti studi di Activision? - Eurogamer_it : #Blizzard, da potenza dei videogiochi a uno dei tanti studi di #Activision? - _DrCommodore : Activision Blizzard e le molestie durante i colloqui: “mi chiesero se mi piaceva essere penetrata” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Activision Blizzard

Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a - 4,82%. In apnea Wynn Resorts , che arretra del 4,81%. Tonfo di Discovery , che mostra una ...Nel 2017 - 2018 inizia il crollo dei ricavi dispinge l'azienda a tagliare i costi, produrre più giochi a un ritmo più veloce. Il 2018 è anche l'anno in cui Michael Morhaime si ...Altri problemi legali per Activision Blizzard che dopo le accuse di molestie deve ora affrontare anche l'ira dei propri azionisti.J. Allen Brack se ne va ufficialmente per cercare nuove opportunità; ma dovrà comunque affrontare la causa legale portata avanti dallo stato della California.