Water World Music Festival, in Sardegna l’evento musicale in modalità boat party (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli artisti sul palco galleggiante, gli spettatori in mare, a bordo di mezzi nautici autorizzati: i grandi eventi live tornano e sono spesso l’occasione per attuare format e soluzioni per garantire lo show e al tempo stesso la sicurezza. Un paradigma presente anche al Mini Presents Water World Music Festival andato in scena lo scorso 25 luglio 2021, al largo della Marina di Cala dei Sardi, un approdo situato nel Golfo di Cugnana, a Olbia, tra Portisco e Porto Rotondo. Il colpo d’occhio lo regalava quindi la Sardegna, la Musica invece artisti del calibro del rapper Salmo, del dj di fama ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli artisti sul palco galleggiante, gli spettatori in mare, a bordo di mezzi nautici autorizzati: i grandi eventi live tornano e sono spesso l’occasione per attuare format e soluzioni per garantire lo show e al tempo stesso la sicurezza. Un paradigma presente anche al Mini Presentsandato in scena lo scorso 25 luglio 2021, al largo della Marina di Cala dei Sardi, un approdo situato nel Golfo di Cugnana, a Olbia, tra Portisco e Porto Rotondo. Il colpo d’occhio lo regalava quindi la, laa invece artisti del calibro del rapper Salmo, del dj di fama ...

Advertising

Nata_Arts : RT @geocappiello: #28July #28Luglio 2021 Happy 'World Nature Conservation Day' 'Giornata Mondiale per la Conservazione della Natura' #Wo… - Shaun41811049 : RT @geocappiello: #28July #28Luglio 2021 Happy 'World Nature Conservation Day' 'Giornata Mondiale per la Conservazione della Natura' #Wo… - sonomusicgroup : Il Water World di Salmo come non l’avete mai visto - MandhirSingh19 : RT @geocappiello: #28July #28Luglio 2021 Happy 'World Nature Conservation Day' 'Giornata Mondiale per la Conservazione della Natura' #Wo… - ArturTRibeiro : RT @geocappiello: #28July #28Luglio 2021 Happy 'World Nature Conservation Day' 'Giornata Mondiale per la Conservazione della Natura' #Wo… -