Vanessa Ferrari è argento alle Olimpiadi | l’Italia non vinceva una medaglia in quel campo dal 1928

(Di lunedì 2 agosto 2021)ha conquistato unad’nel corpo libero, non succedeva dal. Classe 1990,è alla sua quarta Olimpiade e tutte le precedenti le ha concluse con un quarto posto. Posizione confermata anche quest’anno nella categoria a squadre. ORGOGLIOSI DI VOI! Il podio sfuma per un soffio: 4° posto per le fate azzurre che però ci regalano la miglior prova delda Amsterdam#HomeOfTheOlympics #Tokyo2020 #ArtisticGymnastics #Fate pic.twitter.com/k0cxmUFARP — Eurosport IT (@Eurosport IT) July ...

Advertising

Eurosport_IT : Sembrava un calvario, è diventato UN SOGNO...! ?? Vanessa Ferrari, nessuno meritava questa medaglia più di te ??????… - Coninews : Sul podio, felice, Vanessa Ferrari! ?? #ItaliaTeam @ferrarivany @Federginnastica #Tokyo2020 - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - HannivalKinney : RT @bragherissima: #ArtisticGymnastics #giochiolimpici #Tokyo2020 VANESSA FERRARI 30 ANNI NUMEROSI INFORTUNI ALLE SPALLE RIPORTA LA GINNAS… - Silvana90081285 : RT @Federginnastica: Tokyo - Vanessa Ferrari, argento olimpico al corpo libero. Tecchi: 'Un miracolo italiano' -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Ferrari

alle Olimpiadi di Tokyo 2020: sulle note di "Con te partirò" di Andrea Bocelli l'azzurra incanta l'Ariake Gymnastics Centre e conquista la medaglia d'argento nel corpo libero con il ...PALMARESOLIMPIADI: Argento al corpo libero a Tokyo 2020 MONDIALI: Oro all - around ad Aarhus 2006 Argento al corpo libero ad Anversa 2013 Bronzo all - around a Stoccarda 2007 Bronzo al corpo ...La ginnasta bresciana, alla sua quarta partecipazione ai Giochi Olimpici, ha vinto la medaglia d'argento: non succedeva da 93 anni ...L'azzurra oggi sul podio ai Giochi di Tokyo, per la prima volta a trent'anni: Dedica a chi ha sostenuto quando neanche io ci credevo più Una dedica per questo argento? A tutti quelli che mi hanno sost ...