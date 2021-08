Tutto confermato: Kaio Jorge è della Juventus. Il comunicato del Santos (Di lunedì 2 agosto 2021) Kaio Jorge alla Juventus, Tutto confermato. La svolta è arrivata con quella lettera di cui vi abbiamo parlato lunedì 26 luglio. Ecco il comunicato del Santos: “Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per il trasferimento dell’attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà liberato subito per andare a giocare in Europa”. Leia a nota completa em https://t.co/lOglmdmG4f pic.twitter.com/rHVvwwjxr8 — ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021)alla. La svolta è arrivata con quella lettera di cui vi abbiamo parlato lunedì 26 luglio. Ecco ildel: “IlFC e lahanno stipulato un accordo per il trasferimento dell’attaccantequesto lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà liberato subito per andare a giocare in Europa”. Leia a nota completa em https://t.co/lOglmdmG4f pic.twitter.com/rHVvwwjxr8 — ...

Advertising

Glongari : Tutto confermato! Dall’ESCLUSIVA di lunedì ??in una settimana la #Juventus ha chiuso l’affare Kaio Jorge DONE DEAL… - MikeleFornicola : RT @Glongari: Tutto confermato! Dall’ESCLUSIVA di lunedì ??in una settimana la #Juventus ha chiuso l’affare Kaio Jorge DONE DEAL ?????@tvde… - antonioamodio15 : RT @Glongari: Tutto confermato! Dall’ESCLUSIVA di lunedì ??in una settimana la #Juventus ha chiuso l’affare Kaio Jorge DONE DEAL ?????@tvde… - MattiaGallo17 : RT @Glongari: Tutto confermato! Dall’ESCLUSIVA di lunedì ??in una settimana la #Juventus ha chiuso l’affare Kaio Jorge DONE DEAL ?????@tvde… - hbk_89 : RT @Glongari: Tutto confermato! Dall’ESCLUSIVA di lunedì ??in una settimana la #Juventus ha chiuso l’affare Kaio Jorge DONE DEAL ?????@tvde… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato Ocon vittorioso, Alonso incontenibile. Alpine, un segnale di stabilità per il futuro ... figlio di un risultato ancora sub iudice e che difficilmente verrà confermato al termine del tempo ... Dopo tutto ciò che è successo nei primi metri, la scuderia faentina può dirsi fortunata ad aver ...

Belluno, bimba uccisa a 10 anni: 'Era inevitabile', dice un testimone Ora - riferisce il Corriere della Alpi - è spuntato anche un testimone che ha confermato la ... oltre alla 67enne, ad aver visto tutto. Da quanto ha raccontato la bambina è sbucata fuori all'improvviso ...

Tutto confermato: Kaio Jorge è della Juventus. Il comunicato del Santos alfredopedulla.com Juve, il Santos conferma l'accordo per Kaio Jorge A confermare il tutto l'ex società di appartenenza del calciatore brasiliano attraverso un comunicato: "Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per la trattativa dell'attaccante Kaio ...

AVEZZANO, MOVIDA: ORARI DI CHIUSURA PROROGATI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO AVEZZANO – Ad Avezzano scatta la proroga per gli orari di vendita di alimenti e bevande in città e periferie. “Vista la situazione abbastanza tranquilla sul fronte pandemia, il vice sindaco, Domenico ...

... figlio di un risultato ancora sub iudice e che difficilmente verràal termine del tempo ... Dopociò che è successo nei primi metri, la scuderia faentina può dirsi fortunata ad aver ...Ora - riferisce il Corriere della Alpi - è spuntato anche un testimone che hala ... oltre alla 67enne, ad aver visto. Da quanto ha raccontato la bambina è sbucata fuori all'improvviso ...A confermare il tutto l'ex società di appartenenza del calciatore brasiliano attraverso un comunicato: "Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per la trattativa dell'attaccante Kaio ...AVEZZANO – Ad Avezzano scatta la proroga per gli orari di vendita di alimenti e bevande in città e periferie. “Vista la situazione abbastanza tranquilla sul fronte pandemia, il vice sindaco, Domenico ...