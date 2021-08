Traffico Roma del 02-08-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 agosto 2021) Luceverderegolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo possibili disagi a causa di un incidente sulla via del Monte Urano a Castel Giubileo altro incidente in via Sestio Calvino nei pressi di via Tuscolana è dura ancora nei pressi della casa su via Sperlonga in corrispondenza di via Ischia di Castro proseguono Fino alla metà di ottobre i cantieri su via del dove si transita seguendo il senso unico di marcia tra Largo Chigi largo del Tritone via del trattore e inoltre sospesa la corsia preferenziale per i mezzi di trasporto Urbano Proprio in prossimità di largo del Tritone i pirati godiamo ...