Tokyo 2020, Schwazer: “Jacobs? Quando uno va forte spuntano fuori accuse sterili di alcuni invidiosi” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Quando uno va forte escono sempre queste storie messe in giro da parte di alcuni invidiosi. Sembra che quasi ci si debba scusare di essere andato così veloce. Queste accuse velate che ho letto sono molto tristi ma per fortuna lasciano il tempo che trovano. Marcell ha scritto la storia dello sport italiano, si deve godere il momento. Ha fatto qualcosa di incredibile e gli faccio tanti complimenti. La sua gioia non deve essere minimamente turbata da accuse sterili”. Queste le parole del marciatore azzurro, Alex Schwazer, rilasciate all’Adnkronos dopo la ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “uno vaescono sempre queste storie messe in giro da parte di. Sembra che quasi ci si debba scusare di essere andato così veloce. Questevelate che ho letto sono molto tristi ma per fortuna lasciano il tempo che trovano. Marcell ha scritto la storia dello sport italiano, si deve godere il momento. Ha fatto qualcosa di incredibile e gli faccio tanti complimenti. La sua gioia non deve essere minimamente turbata da”. Queste le parole del marciatore azzurro, Alex, rilasciate all’Adnkronos dopo la ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - ascochita : RT @Phastidio: Attenzione al sorvolo. Olimpiadi di Tokyo 2020, la Polonia concede il visto umanitario alla velocista bielorussa Timanovsk… - sportface2016 : #Tokyo2020, Alex #Schwazer: '#Jacobs? Quando uno va forte spuntano fuori accuse sterili di alcuni invidiosi...' -