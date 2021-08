Riforma Cartabia | errare è umano | ma perseverare è diabolico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 agosto 2021) La controciellina-Draghi sarà approvata con due effetti sicuri: abolisce il concetto stesso di diritto penale e cassa definitivamente l’illusoria pretesa della ex presidente della Corte Costituzionale di salire al Colle. Con tutte le giravolte che ha fatto, intestandosi la prima stesura, la seconda, la terza “l’un contro l’altra armate”, la Marta ex Consulta ha solo dimostrato di non conoscere la macchina dell’amministrazione della Giustizia italiana, di non avere mai messo piede in un tribunale “fisico”, di non avere chiaro il codice di procedura penale, altrimenti non avrebbe detto che i reati di mafia sono esclusi dalla tagliola ...