Ranking Atp lunedì 2 agosto: Sinner perde una posizione, top-10 stabile (Di lunedì 2 agosto 2021) Top ten congelata nel Ranking Atp del 2 agosto, complici le Olimpiadi di Tokyo che non assegnano punti per la classifica. In testa c'è sempre Novak Djokovic davanti a Daniil Medvedev e Rafael Nadal. Matteo Berrettini è stabile all'ottavo posto con Roger Federer alle sue spalle. Jannik Sinner perde una posizione dopo la sconfitta all'esordio nel torneo di Atlanta (24), mentre resta fermo Lorenzo Sonego alla posizione numero 26. Di seguito tutti i cambiamenti e gli aggiornamenti. Ranking ATP 2021 (AGGIORNATO AL 2 agosto) 1 SRB Novak Djokovic ...

