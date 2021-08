Olimpiadi Tokyo | Vanessa Ferrari argento nella ginnastica | l’Italia non si ferma più

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - Anto_23_12 : RT @SkyTG24: Medaglia d'argento per Vanessa #Ferrari nella finale di corpo libero di #ginnasticaartistica a #Tokyo2020 ?? - not_sofaraway : RT @rxncore: DOPO TRE MEDAGLIE DI LEGNO A TRE DIVERSE OLIMPIADI, DOPO UN TENDINE D’ACHILLE ROTTO, DOPO LA POSITIVITÀ AL COVID, VANESSA FERR… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Arriva un'altra impresa storica per l'Italia: Vanessa Ferrari conquista la medaglia d'argento al corpo libero alledi. È la prima medaglia individuale azzurra della ginnastica, in assoluto la 29° medaglia olimpica, la seconda femminile dopo quella ottenuta nel 1928 dalla squadra. Alla quarta ...... rispettivamente oro alledinei prestigiosi 100 metri e nel salto in alto. La giornalista ha celebrato l'evento storico per l'Italia e si è collegata con l'inviata Lucia Blini, testa ...Marcell Jacobs è campione olimpico, si è aggiudicato la medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2020 e ora non si fa altro che parlare di lui ...Negli ultimi giorni si è molto discusso sui media di una giovane atleta che, semplicemente, non ce l'ha fatta a reggere la tensione dell'imminente sfida olimpionica, e si è ritirata prima di gareggiar ...