Olimpiadi, record italiano per l'inseguimento maschile su pista: chiude 2° (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo l' ottimo 4° posto della squdra femminile , anche l'inseguimento maschile brilla nella prima giornata del ciclismo su pista dei Giochi di Tokyo . Il quartetto composto da Simone Consonni, Filippo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo l' ottimo 4° posto della squdra femminile , anche l'brilla nella prima giornata del ciclismo sudei Giochi di Tokyo . Il quartetto composto da Simone Consonni, Filippo ...

Advertising

SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - tg2rai : #Tokyo2020, ancora un medaglia storica per l'Italia alle olimpiadi, @ferrarivany al corpo libero conquista l'argent… - claper4 : RT @FPALATUCCI: Queste Olimpiadi sono diventate leggendarie per l'Italia tutta. Sono giá 29 le medaglie,e ne mancano solo 7 al record di 36… -