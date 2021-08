Licenzia 90 dipendenti con un messaggio Whatsapp: “Non venire più a lavoro” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Da lunedì 2 agosto lei sarà dispensato dall’attività lavorativa. Cordiali Saluti.” Con questo sms Logista, la multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco, avrebbe liquidato 90 dipendenti e chiuso il sito di Bologna. A darne notizia è il sindacato Si Cobas, ricordando che gli addetti al magazzino di Logista sono 65, ma a questi va aggiunto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) “Da lunedì 2 agosto lei sarà dispensato dall’attività lavorativa. Cordiali Saluti.” Con questo sms Logista, la multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco, avrebbe liquidato 90e chiuso il sito di Bologna. A darne notizia è il sindacato Si Cobas, ricordando che gli addetti al magazzino di Logista sono 65, ma a questi va aggiunto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

