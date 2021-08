Il Covid torna a Wuhan: 7 nuovi casi (dopo mesi) dove tutto è cominciato (Di lunedì 2 agosto 2021) Il virus Covid - 19 ritorna a Wuhan dopo mesi di assenza assoluta: sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. Lo ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Il virus- 19 ridi assenza assoluta: sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. Lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Green Pass? No, grazie'. Torna in piazza domani a Roma il movimento IoApro, nato durante la pandemia per chiedere… - AntoniGunta : RT @ilmessaggeroit: Wuhan, torna l'incubo Covid: 7 nuovi positivi dopo mesi di assenza del virus - qnazionale : Il Covid torna a Wuhan: primi contagi dopo mesi. Usa, record di ricoveri in Florida - StefaniaFalone : Wuhan, torna l'incubo Covid: 7 nuovi positivi dopo un anno di assenza del virus - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Wuhan, torna l'incubo Covid: 7 nuovi positivi dopo un anno di assenza del virus -