Fortnite si aggiornerà presto con l’Unreal Engine 5 su Pc | Xbox e PS5 secondo questo noto leaker

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il leak circolante nelle ultime ore e riguardante, è decisamente clamoroso: il videogame di Epic Games, al momento il gioco più famoso al mondo a mani basse, potrebbe a breve aggiornarsi con un nuovo super motore grafico, leggasi l’ultimissimo Unreal5.con5? Il clamoroso leakIl riferimento, che ripetiamo, è un rumors e tutt’altro che una notizia ufficiale, è in particolare alle versioni per Playstation 5,Series X/S e personal computer, non quindi mobile, ovviamente. Il leak, anche se tale, risulta essere comunque alquanto attendibile visto ...

