Covid, nuove regole per le visite in Rsa (Di lunedì 2 agosto 2021) visite nelle strutture per anziani e disabili 7 giorni su 7 per un massimo di 45 minuti. In una circolare inviata dal ministero della Salute al coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, “si richiama l’attenzione sull’opportunità di assicurare a un familiare dell’ospite della struttura, purché munito delle certificazioni verdi Covid, l’accesso alle residenze sanitarie assistenziali e alle residenze per persone con disabilità tutti i giorni della settimana, anche i festivi, garantendo al contempo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza, di durata possibilmente sino a 45 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021)nelle strutture per anziani e disabili 7 giorni su 7 per un massimo di 45 minuti. In una circolare inviata dal ministero della Salute al coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, “si richiama l’attenzione sull’opportunità di assicurare a un familiare dell’ospite della struttura, purché munito delle certificazioni verdi, l’accesso alle residenze sanitarie assistenziali e alle residenze per persone con disabilità tutti i giorni della settimana, anche i festivi, garantendo al contempo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza, di durata possibilmente sino a 45 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove Il Venezuela registra 907 nuovi casi di covid - 19 nelle ultime 24 ore Lo stato che ha riportato il maggior numero di casi è stato Nueva Esparta con 149 nuove infezioni, seguito dagli stati di Yaracuy (111) e Caracas (106). Per quanto riguarda i casi importati, il ...

Coronavirus, in Sicilia casi dimezzati ma i ricoveri crescono ancora: c'è lo spettro zona gialla Tre le nuove vittime del virus mentre i guariti sono 129. Gli attuali positivi nell'isola sono 11.caso si raggiungesse il 10% dei posti letto occupati in terapia intensiva o il 15% nei reparti Covid.

Covid: nuove proteste contro Green Pass a Parigi, tensioni ANSA Nuova Europa Visite in Rsa 7 giorni su 7 e fino a 45 minuti Visite nelle Residenze sanitarie assistite Rsa per anziani 7 giorni su 7 e per una durata adeguata fino a 45 minuti, tutela della privacy nella richiesta del green pass e ricorso con "cautela" ai tamp ...

Covid Liguria, 40 nuovi positivi e due decessi. Il bollettino dei contagi La Spezia, 2 agosto 2021 - Sono 40 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 1.379 tamponi molecolari e 782 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto b ...

