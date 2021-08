Calenda: A Roma la destra ha un problema. (Di lunedì 2 agosto 2021) di Carlo Calenda. Finalmente si è svolto il primo confronto pubblico fra i candidati a Sindaco di Roma. Un momento importante, perché permette ai cittadini di valutare le proposte, soprattutto considerando che gli altri 3 non hanno ancora presentato il programma. ll nostro lo trovate qui. Come sapete ho sempre valutato le persone e le proposte senza badare al colore Leggi su freeskipper (Di lunedì 2 agosto 2021) di Carlo. Finalmente si è svolto il primo confronto pubblico fra i candidati a Sindaco di. Un momento importante, perché permette ai cittadini di valutare le proposte, soprattutto considerando che gli altri 3 non hanno ancora presentato il programma. ll nostro lo trovate qui. Come sapete ho sempre valutato le persone e le proposte senza badare al colore

Advertising

claudelcam : @mariamacina Ma magari anche i piddini. Comunque io voterei solo Calenda a Roma. I candidati del PD, no. - infoitinterno : Roma: Calenda, “Città Ferrari a cui non entrano marce” - apsassano : RT @FraLeoncini: ITALIA VIVA ROMA PER CARLO CALENDA SINDACO: LE FOTO DELLA SERATA A BORGO RIPA - armdigennaro : RT @FraLeoncini: ITALIA VIVA ROMA PER CARLO CALENDA SINDACO: LE FOTO DELLA SERATA A BORGO RIPA - Giacometta3 : RT @CasatiSilvano: ITALIA VIVA ROMA PER CARLO CALENDA SINDACO: LE FOTO DELLA SERATA A BORGO RIPA – Francesca Leoncini -