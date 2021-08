Barzagli a cuore aperto | ” La Juventus è la favorita assieme all’Inter”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Un esclusivo Andrearacconta i perché del non ritorno alla Juve e la lancia in ottica scudetto E’ un Andreaesclusivo quello che si racconta a Tuttosport anei confronti del suo grande amore, la, agli albori della nuova avventura professionale che lo aspetta con DAZN.La roccia, così com’era soprannominato a Torino quando giocava, ha deciso di non accettare il ritorno nella città sabauda dopo l’esperienza passata come membro dello staff di Maurizio Sarri, non sentendosi attratto da questa prospettiva di carriera così come ha raccontato sulle colonne del quotidiano ...

... un po' come successo conl'ultimo anno di carriera, un vero e proprio muro che tutte le ...riconquistarsi la fiducia soprattutto dei tifosi e dopo di alcuni vecchi compagni che nel loro...Uncrociato, insomma, che alla guida degli Allievi Nazionali ebbe come giocatore proprio ... visto in Slovenia dov'eravamo andati per Dedic, Lucarelli e Morrone a Livorno,alla ...Ex difensore della Juventus, ex membro dello staff di Maurizio Sarri (anche se per poco), Andrea Barzagli ora è una delle nuove voci di Dazn per la Serie A. E il fu centrale di difesa parla di questo ...Andrea Barzagli ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha toccato vari argomenti a tinte bianconere Andrea Barzagli ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA ...