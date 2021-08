Abbandonano i rifiuti nonostante i divieti: multati (Di lunedì 2 agosto 2021) Ancora sanzioni per abbandono rifiuti nella piccola area ecologica di Ponte delle Arche, tra fine luglio e inizio agosto. I trasgressori, però, sono stati fotografati e multati. Un atteggiamento, ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 2 agosto 2021) Ancora sanzioni per abbandononella piccola area ecologica di Ponte delle Arche, tra fine luglio e inizio agosto. I trasgressori, però, sono stati fotografati e. Un atteggiamento, ...

Advertising

IlFriuli : #Monfalcone, abbandonano i #rifiuti in strada: identificati e multati Si tratta di tre cittadini stranieri individu… - ScrivoLibero : #Favara, abbandonano #rifiuti nei pressi del cimitero comunale: scattano le #sanzioni - - ag_notizie : Abbandonano i rifiuti davanti la chiesa del cimitero, 13 sanzionati dai carabinieri - gnoBREAKTHROUGH : RT @SardoneSilvia: ? NELLA #MILANO DI #SALA EX ASILO DIVENTA RIFUGIO PER #IMMIGRATI ?? In via Rimini tra degrado, rifiuti, topi e giacigli… - Mary35999509 : RT @SardoneSilvia: ? NELLA #MILANO DI #SALA EX ASILO DIVENTA RIFUGIO PER #IMMIGRATI ?? In via Rimini tra degrado, rifiuti, topi e giacigli… -