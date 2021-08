Tokio 2020, Jacobs e Tamberi medaglie d’oro olimpiche (Di domenica 1 agosto 2021) Un pomeriggio magico per l’atletica azzurra che a Tokio scrive due pagine incredibili ed emozionanti della sua storia. Due medaglie d’oro olimpiche che nessuno alla vigilia aveva annunciato fino in fondo.Gianmarco Tamberi è campione olimpico di salto in alto con 2 metri e 37 cm.Marcell Jacobs è medaglia d’oro nei 100 metri in 9’80” – nuovo record europeo. Nella prima mattinata bronzo della staffetta dei 400×100 misti con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi ***Articolo in aggiornamento*** CHE STAFFETTAAAAAA! Thomas Ceccon, Nicolò ... Leggi su velvetmag (Di domenica 1 agosto 2021) Un pomeriggio magico per l’atletica azzurra che ascrive due pagine incredibili ed emozionanti della sua storia. Dueche nessuno alla vigilia aveva annunciato fino in fondo.Gianmarcoè campione olimpico di salto in alto con 2 metri e 37 cm.Marcellè medaglianei 100 metri in 9’80” – nuovo record europeo. Nella prima mattinata bronzo della staffetta dei 400×100 misti con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi ***Articolo in aggiornamento*** CHE STAFFETTAAAAAA! Thomas Ceccon, Nicolò ...

