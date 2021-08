The Ascent, la versione PC ha DLSS e ray tracing su Steam, ma non su Game Pass (Di domenica 1 agosto 2021) The Ascent, sviluppato da Neon Giant e pubblicato da Curve Digital, è uscito su PC e console Xbox, nonché sul servizio di gaming in abbonamento Game Pass, pochissimi giorni fa. Sebbene i giocatori si stiano divertendo con questo peculiare RPG isometrico cyberpunk, gli apPassionati della grafica non hanno potuto far a meno di notare un piccolo problema legato alla versione PC del gioco...o almeno, una delle versioni PC disponibili. The Ascent su PC dovrebbe vantare il supporto al DLSS di NVidia e al ray tracing e, effettivamente, è così. Purtroppo, sembra ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 agosto 2021) The, sviluppato da Neon Giant e pubblicato da Curve Digital, è uscito su PC e console Xbox, nonché sul servizio di gaming in abbonamento, pochissimi giorni fa. Sebbene i giocatori si stiano divertendo con questo peculiare RPG isometrico cyberpunk, gli apionati della grafica non hanno potuto far a meno di notare un piccolo problema legato allaPC del gioco...o almeno, una delle versioni PC disponibili. Thesu PC dovrebbe vantare il supporto aldi NVidia e al raye, effettivamente, è così. Purtroppo, sembra ...

