San Basilio, doppio colpo allo spaccio del 'Bar della Coltellata': trovata auto modificata per il trasporto della droga (Di domenica 1 agosto 2021) doppio colpo allo spaccio di droga nel quartiere San Basilio da parte della Polizia di Stato. Sequestrati più di 6 chili di hashish e marijuana, mezzo chilo di eroina e 160 grammi di cocaina. Due le ... Leggi su romatoday (Di domenica 1 agosto 2021)dinel quartiere Sanda partePolizia di Stato. Sequestrati più di 6 chili di hashish e marijuana, mezzo chilo di eroina e 160 grammi di cocaina. Due le ...

Advertising

valeria_frezza : ?? Raggi Ater, in vendita oltre 7mila case popolari dal Laurentino a San Basilio: ecco il piano - 79_Alessio : RT @romatoday: #SanBasilio, doppio colpo allo spaccio del 'Bar della Coltellata': trovata auto modificata per il trasporto della droga http… - romatoday : #SanBasilio, doppio colpo allo spaccio del 'Bar della Coltellata': trovata auto modificata per il trasporto della d… - CasilinaNews : #SanBasilio, trovata una berlina modificata ad hoc per poter spacciare: due arresti - OhhRenato : @paromatta @IoSonoColui Invece mi dicono che a San Basilio te la fanno... e basta. ?? -