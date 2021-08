Riforma della giustizia, Conte: “Compromesso al ribasso? Falso, è molto simile alla Bonafede. Le assenze M5s in aula? Non mi è piaciuto” (Di domenica 1 agosto 2021) “Qualcuno dice che abbiamo accettato un Compromesso al ribasso: questa è una rappresentazione assolutamente falsa. Abbiamo ottenuto molto ma non tutti i risultati che abbiamo richiesto”. Giuseppe Conte, durante l’assemblea con i parlamentari M5s per parlare della dura trattativa sulla Riforma della giustizia sfociata nell’accordo di giovedì scorso, riconosce che si è trattato di un “passaggio durissimo fino alla fine del confronto” ma rivendica il risultato. “Devo dire che siamo usciti da una situazione difficile in cui non si mostrava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) “Qualcuno dice che abbiamo accettato unal: questa è una rappresentazione assolutamente falsa. Abbiamo ottenutoma non tutti i risultati che abbiamo richiesto”. Giuseppe, durante l’assemblea con i parlamentari M5s per parlaredura trattativa sullasfociata nell’accordo di giovedì scorso, riconosce che si è trattato di un “passaggio durissimo finofine del confronto” ma rivendica il risultato. “Devo dire che siamo usciti da una situazione difficile in cui non si mostrava ...

