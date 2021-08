Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini per l'Europa (Di domenica 1 agosto 2021) aumentano i prezzi dei vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna negli ultimi contratti di fornitura con l’Unione Europea. Lo riporta il Financial Times citando stralci dei contratti presi in visione. Il nuovo prezzo per i vaccini Pfzier è di 19,50 euro contro i 15,50 delle precedente fornitura, mentre quello di Moderna sale invece a 25,50 dollari a dose, sopra i 22,60 dollari del precedente accordo, ma meno dei 28,50 dollari inizialmente previsti dopo che l’ordine è stato ampliato.Gli accordi, siglati quest’anno per un totale fino a 2,1 miliardi di dosi entro il 2023, sono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021)deianti-Covid dinegli ultimi contratti di fornitura con l’Unione Europea. Lo riporta il Financial Times citando stralci dei contratti presi in visione. Il nuovo prezzo per iPfzier è di 19,50 euro contro i 15,50 delle precedente fornitura, mentre quello disale invece a 25,50 dollari a dose, sopra i 22,60 dollari del precedente accordo, ma meno dei 28,50 dollari inizialmente previsti dopo che l’ordine è stato ampliato.Gli accordi, siglati quest’anno per un totale fino a 2,1 miliardi di dosi entro il 2023, sono ...

