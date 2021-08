Olimpiadi, Napoli va in ViSibilio: Alessandro in finale 400 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Terzo tempo nella semifinale di competenza per Alessandro Sibilio, che chiude con il tempo di 47"93 e dopo aver atteso i ripescaggi è passato ufficialmente alla finale dei 400 metri... Leggi su ilmattino (Di domenica 1 agosto 2021) Terzo tempo nella semidi competenza per Alessandro Sibilio, che chiude con il tempo di 47"93 e dopo aver atteso i ripescaggi è passato ufficialmente alladei 400...

Advertising

cettinanicotina : RT @Michele_Anzaldi: Olimpiadi, la Rai vince l'oro del ridicolo: 71 inviati a Tokyo, ma va in onda Avellino-Napoli del 1986 - ValleDellavalle : RT @VigilanzaT: #Olimpiadi, la Rai vince l'oro del ridicolo. 71 inviati a #tokyo2020 a spese nostre, ma le gare sono trasmesse e pezzi e bo… - Alex_Saracino85 : RT @VigilanzaT: #Olimpiadi, la Rai vince l'oro del ridicolo. 71 inviati a #tokyo2020 a spese nostre, ma le gare sono trasmesse e pezzi e bo… - mattinodinapoli : Olimpiadi, Napoli va in ViSibilio: Alessandro in finale 400 metri - beppekin : Olimpiadi, la Rai vince l'oro del ridicolo: 71 inviati a Tokyo, ma va in onda Avellino-Napoli del 1986 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Napoli Bucchioni: 'Nuova maglia, il Napoli si aspettava di avere più sponsor...' ... magari il Napoli si aspettava di avere qualche sponsor maggiore . C'è stato un cambio di sponsor tecnico con Emporio Armani che ha fornito anche le divise per l'Italia alle Olimpiadi . Sicuramente c'...

Nuoto, bronzo nella 4x100 misti. Delusione nella scherma ...a quota 25 nel medagliere - è il primo podio nella staffetta mista nella storia delle olimpiadi, il ... che chiuderà la sua straordinaria carriera il prossimo novembre a Napoli. Quarto posto invece per ...

Olimpiadi, Napoli va in ViSibilio: Alessandro in finale 400 metri Il Mattino Olimpiadi, Napoli va in ViSibilio: Alessandro in finale 400 metri Terzo tempo nella semifinale di competenza per Alessandro Sibilio, che chiude con il tempo di 47"93 e dopo aver atteso i ripescaggi è passato ufficialmente alla finale dei 400 ...

Bucchioni: “Nuova maglia Napoli, ADL si aspettava di avere più sponsor. Vi spiego tutto” La maglia del Napoli EA7 è al centro di alcune operazioni di marketing. Il giornalista e scrittore Enzo Bucchioni riporta il retroscena ...

... magari ilsi aspettava di avere qualche sponsor maggiore . C'è stato un cambio di sponsor tecnico con Emporio Armani che ha fornito anche le divise per l'Italia alle. Sicuramente c'......a quota 25 nel medagliere - è il primo podio nella staffetta mista nella storia delle, il ... che chiuderà la sua straordinaria carriera il prossimo novembre a. Quarto posto invece per ...Terzo tempo nella semifinale di competenza per Alessandro Sibilio, che chiude con il tempo di 47"93 e dopo aver atteso i ripescaggi è passato ufficialmente alla finale dei 400 ...La maglia del Napoli EA7 è al centro di alcune operazioni di marketing. Il giornalista e scrittore Enzo Bucchioni riporta il retroscena ...