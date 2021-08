Nuova Zelanda: scuse per repressione anti - immigrati anni '70 (Di domenica 1 agosto 2021) La premier neozelandese Jacinda Ardern si è formalmente scusata per il giro di vite attuato dal governo di Wellington negli anni Settanta contro gli immigrati con il visto scaduto, che vennero ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) La premier neozelandese Jacinda Ardern si è formalmente scusata per il giro di vite attuato dal governo di Wellington negliSettanta contro glicon il visto scaduto, che vennero ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Zelanda Nuova Zelanda: scuse per repressione anti - immigrati anni '70 Le comunità delle isole del Pacifico in Nuova Zelanda ancora "soffrono e portano le cicatrici" di quella politica, ha detto Ardern offrendo le "scuse formali e senza riserve" del Paese. La ...

Nuova Zelanda: scuse per repressione anti-immigrati anni '70 La premier neozelandese Jacinda Ardern si è formalmente scusata per il giro di vite attuato dal governo di Wellington negli anni Settanta contro gli immigrati con il visto scaduto, che vennero rimpatr ...

