Nuova fiamma per Taylor Mega, fa coppia con Vittorio Scala (Di domenica 1 agosto 2021) Lo ha presentato ai follower per la prima volta con un tuffo in piscina, ora non lo nasconde più. Ecco Taylor Mega sui social insieme al nuovo fidanzato Vittorio Scala, un imprenditore bresciano di 38 anni. La modella 27enne aveva detto: “Allora amore, qua dicono tutti che sei agèe. Ma vuoi dire a tutti quanti anni hai?”. E poi aveva fatto una battuta per dire che chi si affianca a lei viene automaticamente riconosciuto come un riccone. E’ durato pochissimo il flirt con il rapper Sacky con cui era stata paparazzata a Milano qualche mese fa, subito dopo la storia con Tony Effe con cui era finita a febbraio. Ora da diverse ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021) Lo ha presentato ai follower per la prima volta con un tuffo in piscina, ora non lo nasconde più. Eccosui social insieme al nuovo fidanzato, un imprenditore bresciano di 38 anni. La modella 27enne aveva detto: “Allora amore, qua dicono tutti che sei agèe. Ma vuoi dire a tutti quanti anni hai?”. E poi aveva fatto una battuta per dire che chi si affianca a lei viene automaticamente riconosciuto come un riccone. E’ durato pochissimo il flirt con il rapper Sacky con cui era stata paparazzata a Milano qualche mese fa, subito dopo la storia con Tony Effe con cui era finita a febbraio. Ora da diverse ...

