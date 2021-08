Nuoto Olimpiadi Tokyo | Federico Burdisso | “E’ bellissimo salire sul podio con questa staffetta I primi due erano irraggiungibili”

(Di domenica 1 agosto 2021) Seconda medaglia di bronzo peralledi. Insieme con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Alessandro Miressi è riuscito a portare a compimento un’impresa indelebile salendo sulnella4×100 mista e firmando anche il record nazionale in 3’29?17. Un risultato incredibile sul quale alla vigilia si poteva solo sperare nel grande colpo ma che in finale ha preso forma regalando emozioni che resteranno impresse nei cuori degli appassionati. Un bronzo alle spalle degli inarrivabili Stati Uniti che hanno chiuso in 3’26?78, nuovo record del mondo, e ...

Nella Finale dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri si è dovuto arrendere alle criticità di un fisico che, a differenza dell'atto conclusivo degli 800 sl, non ha risposto come avrebbe voluto. Per ...Sono le, quindi penso in generale che le staffette femminili possano crescere. Come mi sento? Magari sono ancora in gioco e devo metabolizzare tutto a bocce ferme. Però sono molto contenta ...Seconda medaglia di bronzo per Federico Burdisso alle Olimpiadi di Tokyo. Insieme con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Alessandro Miressi è riuscito a portare a compimento un’impresa indelebile sal ...L’Italia conquista la 25a medaglia alle Olimpiadi di nuoto, grazie a Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi che hanno trovato il quarto posto ...