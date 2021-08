LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: Febvre vince gara-2, settimo Cairoli (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 La classifica della race-2 del GP del Belgio: 1 1 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:47.024 15 0:00.000 0:00.000 2:09.310 1 2:20.023 2:16.969 2:16.788 0:41.240 0:35.448 0:36.171 0:27.164 Finish 2 2 41 Jonass, Pauls LAT GAS 35:51.363 15 0:04.339 0:04.339 2:10.795 1 2:20.622 2:16.924 2:17.988 0:40.716 0:35.697 0:37.003 0:27.206 Finish 3 3 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:56.772 15 0:09.748 0:05.409 2:11.428 1 2:23.097 2:17.741 2:19.031 0:42.544 0:37.778 0:36.151 0:26.624 Finish 4 4 243 Gajser, Tim SLO HON 35:58.237 15 0:11.213 0:01.465 2:09.641 1 2:26.157 2:13.347 2:16.368 0:40.243 0:42.859 ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 La classifica della race-2 del GP del: 1 1 3, Romain FRA KAW 35:47.024 15 0:00.000 0:00.000 2:09.310 1 2:20.023 2:16.969 2:16.788 0:41.240 0:35.448 0:36.171 0:27.164 Finish 2 2 41 Jonass, Pauls LAT GAS 35:51.363 15 0:04.339 0:04.339 2:10.795 1 2:20.622 2:16.924 2:17.988 0:40.716 0:35.697 0:37.003 0:27.206 Finish 3 3 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:56.772 15 0:09.748 0:05.409 2:11.428 1 2:23.097 2:17.741 2:19.031 0:42.544 0:37.778 0:36.151 0:26.624 Finish 4 4 243 Gajser, Tim SLO HON 35:58.237 15 0:11.213 0:01.465 2:09.641 1 2:26.157 2:13.347 2:16.368 0:40.243 0:42.859 ...

