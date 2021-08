L’influenza aviaria: dagli uccelli all’uomo, anche nei mesi scorsi (Di domenica 1 agosto 2021) Da quando l’epidemia di Coronavirus è scoppiata, parole come zoonosi, spillover e mutazione sono entrate irrimediabilmente nel nostro vocabolario quotidiano. Ma ora che riusciamo (forse) a vedere la luce in fondo al tunnel non dobbiamo dimenticarle e, soprattutto, trascurare tutto ciò che questa pandemia ci ha insegnato: siamo un tutt’uno con gli altri esseri viventi e gli eventi che accadono all’altro capo del mondo hanno un impatto anche sulle nostre vite. Perciò, ora che abbiamo visto le conseguenze devastanti che una pandemia può avere sulla nostra esistenza, dobbiamo impegnarci a evitarne di nuove, perché questa eventualità è concreta. Da molti anni uno dei virus che ... Leggi su bergamonews (Di domenica 1 agosto 2021) Da quando l’epidemia di Coronavirus è scoppiata, parole come zoonosi, spillover e mutazione sono entrate irrimediabilmente nel nostro vocabolario quotidiano. Ma ora che riusciamo (forse) a vedere la luce in fondo al tunnel non dobbiamo dimenticarle e, soprattutto, trascurare tutto ciò che questa pandemia ci ha insegnato: siamo un tutt’uno con gli altri esseri viventi e gli eventi che accadono all’altro capo del mondo hanno un impattosulle nostre vite. Perciò, ora che abbiamo visto le conseguenze devastanti che una pandemia può avere sulla nostra esistenza, dobbiamo impegnarci a evitarne di nuove, perché questa eventualità è concreta. Da molti anni uno dei virus che ...

Advertising

dontcallmeloki : @fakethiddleston se io sono l'influenza aviaria e tu dici di avere la malattia degli uccelli è tutto molto bo - TTittibusque : @boni_castellane @GAngrilli Potrei dire che ho cenato con un medico militare nel 2010 che forse disse che avevamo… - simo_la_vegana : Da Vegetariana a Vegan (per gli Animali).Iniziativa europea END THE SLAUGHTER AGE. Work in progress: La Polonia e l… -