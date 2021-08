“Giulia, non dovevi…”. Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime dopo quello che ha visto. La sua fidanzata lo fa davanti a tutti (Di domenica 1 agosto 2021) Sabato 31 luglio è stata una giornata speciale per Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi ha compiuto infatti 31 anni. Per lui si è trattato di un giorno davvero da ricordare. In tantissimi gli hanno fatto gli auguri solo considerando i post su Instagram. A cominciare dall’amico Vito Ventura, in arte Shade, il rapper e doppiatore col quale Pierpaolo ha composto il singolo “L’estate più calda”. E poi ovviamente i vip che hanno vissuto con lui l’esperienza del GF Vip come Andrea Zenga e Giacomo Urtis. Poi c’è anche Francesco Chiofalo e tanti davvero tanti altri. Lo stesso Pierpaolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Sabato 31 luglio è stata una giornata speciale per. L’ex gieffino e fidanzato diSalemi ha compiuto infatti 31 anni. Per lui si è trattato di un giorno davvero da ricordare. In tantissimi gli hanno fatto gli auguri solo considerando i post su Instagram. A cominciare dall’amico Vito Ventura, in arte Shade, il rapper e doppiatore col qualeha composto il singolo “L’estate più calda”. E poi ovviamente i vip che hanno vissuto con lui l’esperienza del GF Vip come Andrea Zenga e Giacomo Urtis. Poi c’è anche Francesco Chiofalo e tanti davvero tanti altri. Lo stesso...

