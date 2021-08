Gazzetta: se non parte nessuno, potremo vedere un Napoli competitivo e ambizioso (Di domenica 1 agosto 2021) Anche se è calcio estivo, da Monaco di Baviera arrivano indicazioni positive per il Napoli che ha battuto 3-0 il Bayern. Lo scrive la Gazzetta dello sport con Maurizio Nicita: Certo, non va dimenticato che parliamo di un’amichevole estiva, ma si può essere ottimisti perché in 15 giorni Spalletti ha dato una propria impronta di solidità alla squadra e di equilibrio nelle due fasi. Se pensiamo che mancano ancora almeno 5 titolari (il portiere, Di Lorenzo, Fabian, Lozano e Insigne) fra tre settimane al via – mercato permettendo (nel senso di uscite clamorose) – potremo vedere un Napoli realmente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Anche se è calcio estivo, da Monaco di Baviera arrivano indicazioni positive per ilche ha battuto 3-0 il Bayern. Lo scrive ladello sport con Maurizio Nicita: Certo, non va dimenticato che parliamo di un’amichevole estiva, ma si può essere ottimisti perché in 15 giorni Spalletti ha dato una propria impronta di solidità alla squadra e di equilibrio nelle due fasi. Se pensiamo che mancano ancora almeno 5 titolari (il portiere, Di Lorenzo, Fabian, Lozano e Insigne) fra tre settimane al via – mercato permettendo (nel senso di uscite clamorose) –unrealmente ...

