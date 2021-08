F1, GP Ungheria: Red Bull sostituisce motore di Verstappen, non c’è penalità (Di domenica 1 agosto 2021) A poche ore dal via del GP di Ungheria, la Red Bull ha sostituito il motore sulla monoposto di Max Verstappen. “Durante il controllo post qualifiche – si legge nella nota di Honda Racing – abbiamo notato qualcosa nella Power Unit di Max che potrebbe essersi sviluppato nel corso del fine settimana. Probabile che sia una conseguenza dell’incidente di Silverstone, l’abbiamo dunque cambiata con una PU della stessa specifica“. Per questo motivo, Verstappen non incorrerà in penalità e manterrà la terza posizione nella griglia di partenza alle spalle di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) A poche ore dal via del GP di, la Redha sostituito ilsulla monoposto di Max. “Durante il controllo post qualifiche – si legge nella nota di Honda Racing – abbiamo notato qualcosa nella Power Unit di Max che potrebbe essersi sviluppato nel corso del fine settimana. Probabile che sia una conseguenza dell’incidente di Silverstone, l’abbiamo dunque cambiata con una PU della stessa specifica“. Per questo motivo,non incorrerà ine manterrà la terza posizione nella griglia di partenza alle spalle di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. ...

